A Man and a Woman

Korea | 2016

Eine Frau ist in Finnland unterwegs und bringt ihren geistig behinderten Sohn für eine Art Camping-Urlaub zu einem Reisebus. Dort lernt sie einen Mann kennen, mit dem sie, aus Sorge wohin ihr Sohn gebracht wird, zu jenem Platz fährt. Auf der Rückfahrt gibt es einen Schneesturm und die beiden müssen in einer Herberge ausharren. Sie merken, dass sie aus beide aus Seoul kommen und sich wohl gegenseitig ziemlich attraktiv finden, obwohl sie beide kaum etwas reden. Sie schlafen miteinander und tauschen die Nummern aus. Es könnte schön sein, doch zurück in ihrer Heimat holt sie bald die Realität ein.

Ja, ein ganz normales Beziehungsdrama, ohne viel Tamtam. Sie hat nen behinderten Sohn und ist verheiratet, er hat halt eine etwas labile Frau und ebenfalls ein Kind. Beide wollen raus aus dieser Rolle für den Thrill, den so eine Affaire halt mit sich bringt. Das blöde ist halt, dass man dann irgendwann wohl echt denken soll es wäre tiefgehende Liebe. Dabei sieht man so gut wie nie, dass sie sich mal unterhalten oder was anderes unternehmen ausser zu bumsen, was es natürlich etwas schwerer nachvollziehbar macht. sind ja keine Teenager, sondern so um die 40 rum.

Dass die Hauptdarstellerin mit ihren 43 (!) Jahren einen Körper wie ne 20jährige hat und auch ansonsten einfach wie eine superhübsche Business Frau aussieht, hat einen ganz einfachen Grund und es ist immer der selbe: Sie ist Asiatin. Oaaaaaah.

Da hier eh niemand den Film glotzen wird, spoilere ich jetzt mal das Ende. Achtung, fertig, los. Er rennt ihr quasi immer mehr hinterher als sie. Nachdem sie einen auf “Wir sollten uns besser trennen” gemacht hat, hält sie es dann aber nicht mehr aus und erzählt es ihrem Mann, rennt zum Hotel wo sie sich immer treffen und wartet. Er kommt aber halt nopes, weil seine Tochter ihn mal wieder umarmt und er checkt, dass es falsch wäre. dumm gelaufen. Das Ganze wird zu Ende hin ein bisschen zu schmalzig aber ansonsten?

Ach.. der Film ist schon ok so. Es passiert halt nix was man nicht kennen würde oder sich nicht vorstellen könnte. Aber so ist eben auch das Leben. für mich stellte sich jetzt so ein bisschen die Frage was der Film eigentlich aussagen wollte. Er urteilt nicht, was ja ansich ganz gut ist aber er schafft es auch nicht dem Zuschauer zu zwingen großartig darüber nachzudenken.