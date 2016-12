Willie spielt zusammen mit seinem kleinwüchsigen Kollgen Marcus an Weihnachten immer den Weihnachtsmann in Shopping Malls. Die Kinder freuts und Willie… naja, der kotzt nur noch. Also literally. Er trinkt 24/7, pisst sich manchmal auch in die Hose auf Arbeit und Kinder kann er eigentlich auch nicht ab. Einzig die Kohle lässt ihn jedes Weihnachtsfest wieder als Weihnachtsmann antreten. Denn pünktlich am Heiligabend räumt er den Safe der Shopping Malls aus. Alle Jahre wieder.

Also baha ey, das Poster ist einfach der letzte Dreck, denn irgendwie sieht jedes “Bad Santa” Poster nach einem “Ach wie hilarious, ein böser Mann, der den Weihnachtsmann spielt, LOLZ!” Film aus. Und das ist Bad Santa nur bedingt. Viel mehr geht es darum, Billy Bob Thornton als absolut widerwärtigen Typen zuzuschauen, wie er säuft, bumst, kotzt und sich vor allem in dem Haus des fetten Jungen breit macht. xD Der Humor ist einfach wundervoll trocken und rücksichtslos und selbst vor dem fetten Kind wird eigentlich kaum Halt gemacht. Mit Weihnachten hat der Film fast nur am Rande zu tun und man sollte den Film auch nicht mit seiner Familie schauen. Einfach herrlich.