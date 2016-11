Cop Car

Zwei 10-jährige Jungs büchsen von Zuhause aus und finden auf einem abgelegenen Feld ein Polizeiauto. Erst trauen sie sich nicht in die Nähe, merken aber dann schnell, dass niemand im Auto sitzt. Sie steigen ein, spielen herum und finden natürlich irgendwann den Schlüssel. Sie haben nun ein Polizeiauto. Währenddessen entledigt sich der Polizist gerade einer Leiche. Als er die andere aus dem Kofferraum holen will, stellt er fest, dass sein Auto weg ist.

Jopes, das ist so die basic Story und mehr gibt es ansich auch nicht zu sehen. Braucht es eigentlich auch gar nicht, denn die Situation ansich ist schon weird genug, dass man daraus einen interessanten Film stricken könnte. Ja, “könnte”, denn leider hat man das hier nicht gemacht. Das Hauptproblem des Films sind leider die zwei Jungs, welche nicht schauspielern können und vor allem aber im Film auch eine dumme Entscheidung nach der anderen Fällen. Ja, Kinder sind dumm. Ja, Amerikaner sind besonders dumm. Aber was die zwei hier an dümmlichen Entscheidungen treffen übertrifft bisher alles dagewesene. Es wäre das eine, wenn sie heimlich mit dem Auto rumspielen und dann in eine prekäre Situation geraten, welche sie nicht vorhersehen konnten, aber dass sie mit dem Auto direkt auf den Highway fahren und irgendwann auch mit den Waffen im Fahrzeug rumspielen, als hätten sie vorher noch nie eine Waffe in einem Film gesehen, das ist schon bisschen grenzwertig.

Tjo, so bleibt es ein mittelmäßiger Film, welcher schön gefilmt wurde und mit ein paar interessanten Szenen überzeugen kann, aber das war’s dann auch.