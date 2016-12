Dante’s Peak

Harry Dalton (Pierce Brosnan) ist Geologe und wird auf eine kleine Exkursion zum kleinen Örtchen Dante’s Peak geschickt, um seismische Aktivität zu untersuchen. Er stellt schnell fest, dass der Namensgebende “Dante’s Peak” – ein schlafender Vulkan – Anzeichen dafür gibt, in naher Zeit auszubrechen. Er will den kleinen Ort warnen, doch davon wird ihm von seinem Boss schnell abgeraten. Man will die Bevölkerung nicht unnötig in Panik versetzen. Wenn man schon mehr als einen Disaster Movie gesehen hat, dann weiß man natürlich, wie die Story weiter geht.

Natürlich will keiner auf die Warnungen Pierce Brosnans hören und der Vulkan bricht dann aus, alle fliehen, Chaos, Asche, etc. pp. Ja, die Story ist 08/15 und fast möchte man sagen, dass die Inszenierung ebenso 08/15 ist. Hier wird ein Hollywoodklischee nach dem anderen abgearbeitet aber – na sowas – der Film unterhält dennoch. Pierce Brosnan und Linda Hamilton geben ein gutes Paar ab, direkt zu Beginn des Filmes liegt ein ordentliches Tempo vor und der Film füttert uns mit ganz coolen Szenen an, wie den gekochten Leichen in der Therme. Es wird auch truely nicht viel Zeit verloren und schon gibt es die ersten einstürzenden Straßen, Gebäude, etc. Wunderbar!

Und genau dann spielt der Film nämlich seine volle Stärke aus. Die Spezialeffekte. Ooooaaahhh! Auch wenn für 1997 schon hier und da ordentlich digital retuschiert wurde, so sind die wichtigen Effekte – Feuer, Asche, Explosionen, einstürzende Häuser, Brücken, Straßen, etc. – allesamt oldschool practical effects und sehen selbst in HD noch ziemlich, ziemlich gut aus. Die späten Neunziger waren wirklich die Jahre des letzten Aufbäumens praktischer Effekte und stellt mit Filmen wie Jurassic Park, Starship Troopers, True Lies und eben Dante’s Peak die creme de la creme der Visual Effects dar. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen kann Dante’s Peak optisch vollends überzeugen und selbst wenn es rein storytechnisch keinerlei Überraschungen gibt, so freut man sich auf jeden neuen Effektshot. Kann man sich heutzutage truely noch anschauen.