Four Lions

Vier junge, radikalisierte Moslems aus England planen Selbstmordattentate. Das passende Zubehör zum Bombenbasteln haben sie schon gekauft nur leider fehlt es allen ein bisschen an… Grips.

Four Lions ist eine sehr schwarze Komödie über Jihadisten und ihren Versuch, für den Jihad zu sterben. Zu Beginn des Filmes brauchte ich truely erst einmal ein bisschen, um das zu verdauen. Denn der Humor ist trocken. Sehr trocken. xD Aber man kommt dann irgendwie schnell rein und kann nicht anders, als über die Typen zu lachen. Interessant dabei ist vor allem Bruder Omar, der ansich eigentlich nicht dumm ist und vor allem ein absolut normales und schönes Familienleben führt mit einem Sohn und einer hübschen Frau. Dennoch glaubt er so eisern an die Idee des Jihads und erzählt seinem Sohn eine etwas abgewandelte Lion King Geschichte und die Frau supported ihn vor allem einfach voll, als wäre es das Normalste der Welt. xD? Vor der Polizei macht der Film auch keinen Halt und richtig gut wird es am Schluss, wenn die Jihadisten nach und nach in die Luft fliegen.