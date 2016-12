One Night Only

Gao Ye ist Spielsüchtig und hat mal wieder alle Kohle verballert. Da klopft abends eine Hure an seine Tür und bietet ihm ihre Dienste an. Er versucht sie zwar loszuwerden, aber sie macht direkt eine Szene im Flur. Er lässt sie geschwind in sein Zimmer und stellt schnell fest, dass sie einen Haufen Kohle bei sich hat. Er überredet sie, ihm das Geld zu leihen, um damit zu zocken. Natürlich will er ihr Geld verdoppeln, verprasst aber alles. Die Hure ist sauer und weicht fortan nicht mehr von seiner Seite, bis er ihr die Kohle zurück paid.

Also tjopes, optisch ziemlich nicer, interessanter Mix aus… Crime, Noir, Drama und Komödie. Aaron Kwok und die süße, süße Yang Zishan machen ihre Sache ansich auch ziemlich gut. Vor allem Aaron Kwok ist wirklich nice zu sehen, wie er die Kohle andauernd verprasst, aber schon kurz danach schon wieder daran denkt an neue Kohle zu kommen, um diese wiederrum zu verprassen. xD Die Hure trifft am Anfang zwar ein paar höchst merkwürdige Entscheidungen, aber das wird am Ende des Films ein bisschen klar gestellt und relativiert. Leider viel zu übertrieben und kaum ernst zu nehmen und so bleibt ein bisschen fader Eindruck. Optisch wirklich toll gefilmt (in Thailand no less) aber an vielen Stellen zu weird / unrealistisch und gerade beim Drama nicht genug “punch” irgendwie. Najopes.