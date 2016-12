Stand By Me

Gordie, Chris und Teddy sind best Buddys und rauchen gerade in ihrem Baumhaus, als der vierte der Bande – Vern – dazu kommt und sie fragt: “Do you want to see a dead body?”. Aufgeregt erzählt er davon, wie er zufällig ein Gespräch mithörte und nun weiß, wo der seit längerem verschollene Ray Brower liegt. Die vier wittern Fame und Glory und machen sich auf ein Abenteuer.

Jo, also einfach ein Klassiker. Seit langem endlich mal wieder geschaut und was soll man dazu noch sagen. Ein nahezu perfekter Film mit absolut perfekten Kinderdarstellern und filmisch vermutlich die beste Stephen King Umsetzung. Auf dem Weg lernen wir die Jungs und ihre Probleme kennen, sehen ihnen beim Streiten zu und fühlen mit, wenn sie nicht so recht wissen, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen. Dazwischen gibt es immer wieder große Klassiker wie der Zug auf der Brücke, die Blutegel oder der Kuchenesswettbewerb. Hier stimmt einfach alles, der perfekte Abenteuerfilm für Jung und Alt.

Und wtf, kennt ihr Rob Reiner? Das ist der Regisseur und baha, ey. Was hatte er denn bitte für eine Winning Streak damals? Hier mal seine ersten 5 Filme:

1984 – This Is Spinal Tap

1985 – The Sure Thing

1986 – Stand by Me

1987 – The Princess Bride

1989 – When Harry Met Sally…

1990 – Misery

1992 – A Few Good Men

(…)

Alles wirklich gelungene Filme (The Sure Thing kenne ich jetzt nopes, aber bekam auch critical acclaim) die nicht nur die Kritiker begeisterten, sondern auch an den Kinokassen ordentlich Kohle machten. Tja und danach nur noch Box Office und Critical Flops, also wtf ist denn mit ihm passiert? xD Echt bisschen weird und schade fast.