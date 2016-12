Storks

Die Storche bringen die Babies, das weiß jedes Kind. Doch eines Tages, da liefern sie lieber iPhones und iPads, denn die sind einfacher zu handlen als Babies. Durch einen dummen Zufall wird die stillgelegte Baby World doch wieder aktiviert und es muss ein Baby geliefert werden. Und dann macht sich ein Storch halt auf den Weg, bevor sein Boss es herausfindet und die Beförderung gefährdet ist. HILARITY ENSUES!

Aka, was ist denn hier passiert. Während “The Lego Movie” ja in der Tat einfach super war, so kann Storks absolut nicht überzeugen. Die Gags fallen alle flach auf die Schnauze, es gibt ein paar höchst merkwürdige Momente, die wohl eher an die Eltern gerichtet sind, aber irgendwie fehlplatziert rüber kamen und Storymäßig kann der Film auch nicht wirklich überzeugen. Hier wäre mit dem Thema “Was ist Familie eigentlich” wesentlich mehr drin gewesen, vor allem was die Diversity der Kinder da angeht, etc. Aber fast schon super oldschool wird einem hier vermittelt: Menschen gehören zu Menschen und eine Familie ist Mann, Frau und Kind, basta. Optisch sah es ganz okay aus, aber nichtmal da gab es besonders tolles zu sehen. Also tjopes. Sehr tjopes einfach.