Swiss Army Man

Ich würde ja gerne großartig darüber schreiben, um was es in dem Film geht, aber das ist so einer der Filme, über den man am besten überhaupt nichts weiß irgendwie. Zur Story nur soviel: Typ ist auf einer Insel gestrandet und will natürlich gerettet werden. Anstatt Hilfe wird aber einfach ein toter Daniel Radcliffe am Strand angespült.

Also baha, das is so einer der Filme, wo man sich hinterher nur denkt: “Wtf did I just watch?”. Aber er hinterlässt einen überaus positiven Eindruck. Selbst wenn man denkt, man weiß was passieren wird (vereinsamter Mensch und Leiche als sein einziger Freund, tjopes), überrascht der Film schon nach den ersten 5 Minuten. Eigentlich ist man ab da ein bisschen gefesselt, da nun alle Möglichkeiten offen stehen. Und baha ey, der Film delivered. xD Bei all dem Unsinn aber hat der Film eine ernste und gar traurige Note, die einen trotz Daniel Radcliffe als Leiche mitnehmen. Was die Regisseure “Daniels” hier an Gefühl unterbringen, schaffen andere nicht einmal mit lebenden Schauspielern. Es ist schon echt verwunderlich und fast schon ein Meisterwerk.

Also definitiv einer der weirderen, aber sehr guten Filme imho. Muss man mal gesehen haben, schon allein wegen den ersten 10 Minuten.