The Neon Demon

Elle Fanning ist gerade mal 16 und will in LA ihre Modelkarriere in Gang bringen. Kaum angekommen fliegen ihr die Jobs regelrecht zu. Sie hat einfach “das gewisse Etwas”. Das zieht natürlich den Neid anderer Models auf sich.

Ich mag Nicolas Winding Refn ja eigentlich, aber sorry, das war einfach ein langweiliges Borefest. Storymäßig passiert einfach fast gar nichts im Film, außer das, was ich oben beschrieben habe und die einzigen sehenswerten Szenen kommen in den letzten 15 Minuten. Dabei ist der Film auch leider alles andere als subtil, was seine Kritik an der Modewelt angeht. Und btw, ich hasse ja die Modewelt. Ich hasse Designer mit ihrem dummen Gehabe, ich hasse deren Mode, ich hasse Models (auch mit ihrem dummen Gehabe andauernd) und basically alles, was damit zusammen hängt. Evtl. hat der Film mich deswegen nicht angesprochen. Da halfen nicht einmal die tollen Bilder.