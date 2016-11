The Nice Guys

Jackson Healy (Russel Crowe) ist thug for hire und verkloppt gerne mal jemanden für Geld. Als er eines Tages einen Privatdetektiv (Ryan Gosling) verkloppt, muss er ein paar Tage später feststellen, dass er eigentlich seine Hilfe benötigt. Zusammen machen sie sich auf die Suche nach einem Mädchen.

The Nice Guys ist eine ziemlich lustige “Buddy”-Komödie von Shane Black, welcher natürlich most famous für “Lethal Weapon” ist. Am überraschendste ist dabei Ryan Gosling, welcher einfach super sympathisch und lustig in seiner Rolle als Privatdetektiv ist. Solch großartiges Timing und die tolle Körpersprache kannte ich von ihm noch gar nicht so. Einfach stellenweise wirklich hilarious. Russel Crowe ist als Schlägertyp, der seinen “Beruf” evtl. etwas zu lässig nimmt und ihn vermutlich auch zu sehr enjoyed, ebenso eine wahre Augenweide. Vom einstigen “Gladiator” ist nichts mehr übrig und die zusätzlichen Kilos, die er mitlerweile drauf hat, sind einfach bisschen sick. xD Aber es passt alles, die Chemie zwischen den beiden ist da und überhaupt ist das ganze 70er Jahre Setting einfach ein bisschen lollig. Ungewohnterweise spielt in dieser doch recht brutalen Komödie auch die 13-jährige Tochter des Privatdetektivs eine größere Rolle und ist stellenweise einfach hilarious und schauspielerisch vor allem wirklich klasse. Sie ist lustig, cool, der Moralapostel und nervt dabei nicht. Das vermisste Mädchen, welches die beiden suchen und finden müssen, ist anfangs als Story zwar auch spannend, wird gegen Ende hin aber fast ein bisschen lächerlich. Da kann man aber gerne drüber hinweg sehen, da bisher alles am Film eher lollig war. Also rundum eigentlich eine gelungene Komödie.