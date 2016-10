The Office

Tjo, das amerikanische “Stromberg” sozusagen, bzw. das amerikanische “The Office”. Ich überlog erst, die UK Serie zu watchen, aber die US Serie bekam irgendwie generally mehr Zuspruch und hatte auch mehr Seasons. Mir gefiel ja schon “Parks & Recreation” und “The Office” ist so ca. 1:1 das gleiche bzw. eher andersrum. xD Naja whatevs, der Boss Michael Scott ist truely nice weird, irritierend, beleidigend und cringeworthy, was halt einfach ziemlich lustig ist. In Season 1, welche eh nur ganz kurz ist, wird sich zwar ein wenig zu sehr darauf konzentriert, aber schon ab Season 2 wird alles ein wenig ausgewogener. Die anderen Büroangestellten bekommen mehr Charakter, mehr zu tun und Michael Scott bekommt im Laufe der Zeit auch ein paar gute Eigenschaften. Bleibt aber dennoch ständig super irritating, was ich ziemlich nice fand. xD

Um die sechste Staffel herum zieht es sich dann zwar ein klein wenig (evtl. nur wenn man binge watched, wie ich?!) und gerade bei Season 8 denkt man: “Naja, jetzt wäre aber auch gut gewesen.”. Die letzten zwei Seasons sind dennoch lustig und schön anzusehen – zumal eine Folge ja nur 25 Minuten geht – und so endet “The Office” dann zwar ein kleeein wenig abgestanden, aber immernoch mit einer positiven Note imho.