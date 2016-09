Under The Sun

Vitaly Mansky bekam von der nordkoreanischen Regierung die Erlaubnis, eine Dokumentation über das Leben einer “normalen nordkoreanischen Familie” zu drehen. Natürlich nur unter der Bedingung, dass die Regierung das Script, die Locations und basically den kompletten Inhalt vorgeben. Ein ganz normales Leben einer nordkoreanischen Familie eben.

Also selbst wenn es so gekommen wäre, dann wäre “Under The Sun” schon alleine wegen der High Quality Bilder in HD interessant. Sowas sieht man ja auch nicht alle Tage aus Nordkorea. Was die Dokumentation aber natürlich noch interessanter macht ist, dass Vitaly Mansky die Kameras einfach ständig laufen ließ. Auch in Pausen und vor allem wenn die koreanischen “Helfer” der Familie Instruktionen gaben, was sie sagen, wann sie lachen und wie sie sitzen sollen, etc. Das zieht sich durch den ganzen Film und selbst wenn ich persönlich gerne noch mehr solche Blicker hinter die Kulissen gehabt hätte, so ist das, was im Film vorkommt, schon ziemlich erschreckend. Und spätestens, wenn man die Nahaufnahmen der Gesicher der Kinder sieht, wie sie sich Heldentaten von Kim Il-Sung anhören und sie 5 mal rezitieren müssen, da wird einem schon truely mulmig im Bauch und eine Träne kullert da auch schnell.

Absolut sehenswert, wenn auch meiner Meinung nach ein bisschen zu lang.