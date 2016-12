Whiplash

Typ studiert an der besten Musikschule des Landes und lernt irgendwie Schlagzeug. Sein Traum ist es für die Studio Band des weltberühmten Terence Fletcher zu spielen, welcher auch an der Schule lehrt. Als Terence Fletcher ihn eines Abends spielen hört nimmt er sich ihm an und versucht das beste aus ihm herauszuholen. Es fließen Schweiß, Blut und Tränen.

Also was soll ich großartig sagen. Ich mag einfach keinen Jazz und auch während die Drums immer ziemlich nice klingen, so ließ mich der Rest der Musik halt echt kalt. Dadurch leider auch der Großteil des Filmes. Ja, J. K. Rowling Simmons ist super nice und auch der junge Hauptdarsteller macht wirklich eine gute Sache, aber najopes. Irgendwie war der ganze Film dann doch zu “seicht” bzw. fast zu “realistisch”. xD Das ist einerseits ja irgendwie nice, aber andererseits war es mir ein klein wenig zu wenig?! Bei den ersten Ausrastern von Simmons dachte ich noch lustige Dinge wie:

- Baha, evtl. raped er ihn abends bei den Proben und der Schüler sagt aber nix, weil er uuuunbedingt der beste werden will.

- Baha, evtl. killed der Schüler den Typen irgendwann, weil er ihn zu sehr runtermacht

- Baha, evtl. nimmt der Lehrer Revenge, weil er von der Schule fliegt, da des Schülers Eltern sich beschwerten

- Aliens

Ja, das alles ist wesentlich unrealistischer und nicht unbedingt “besser”, wäre für mich aber in dem Moment irgendwie interessanter gewesen. Kann mir vorstellen, dass der Film von Jazz / Drums Fans sehr geloved wird, für mich war er aber nur “okay” irgendwie.